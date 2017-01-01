«Нафтогаз» збільшив на третину імпорт газу з Європи

У цьому році «Нафтогаз» закупав газ у 13 європейських постачальників

За 10 місяців 2017 року НАК «Нафтогаз України» закупила 19 млрд куб. м газу, що на 2,4 млрд куб. м (14%) більше, ніж за 10 місяців попереднього року. Про це повідомляє прес-служба компанії. В структурі закуплених цього року обсягів газу частка імпорту склала 40%, газу, закупленого у ПАТ «Укргазвидобування», – 60%. В



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У цьому році «Нафтогаз» закупав газ у 13 європейських постачальників

За 10 місяців 2017 року НАК «Нафтогаз України» закупила 19 млрд куб. м газу, що на 2,4 млрд куб. м (14%) більше, ніж за 10 місяців попереднього року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В структурі закуплених цього року обсягів газу частка імпорту склала 40%, газу, закупленого у ПАТ «Укргазвидобування», – 60%.

В жовтні 2017 року «Нафтогаз» закупив 1,5 млрд куб. м газу, в тому числі 1,1 млрд куб. м газу – у «Укргазвидобування», 0,4 млрд куб. м імпортовано з європейського напряму.

Поставки імпортованого газу в Україну з боку Російської Федерації як у 2016-му, так і у 2017 році не здійснювались, всі обсяги газу надходили з європейського напряму, зазначають у «Нафтогазі».

За 10 місяців 2017 року «Нафтогаз» імпортував з європейського ринку 7,5 млрд куб. м газу, що на 1,7 млрд куб. м (29%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У цьому році «Нафтогаз» закупав газ у 13 європейських постачальників. Жодна з цих компаній не поставила більше, ніж 30% обсягу імпортованого газу.

За 10 місяців 2017 року «Нафтогаз» закупив у «Укргазвидобування» 11,5 млрд куб. м газу, за 10 місяців 2016 року – 10,8 млрд куб. м газу. «Нафтогаз» закупає в «Укргазвидобування» весь товарний газ (крім обсягів виробничо-технологічних витрат та тих, що використовуються для забезпечення власних потреб, пов’язаних з видобутком, підготовкою до транспортування та транспортуванням газу, а також для виробництва скрапленого нафтового газу та стабільного бензину).

Закуплений у «Укргазвидобування» газ у повному обсязі використовується для забезпечення потреб побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для виробництва гарячої води для населення та релігійних організацій. Решту потреб цих категорій споживачів, яка не покривається газом власного видобутку, «Нафтогаз» забезпечує за рахунок імпортованого газу. Компанія не постачає газ безпосередньо населенню. Натомість, закуплений «Нафтогазом» ресурс перепродають регіональні газопостачальні компанії (газзбути) згідно постанови КМУ від 22 березня 2017 №187.

Обсяги імпорту природного газу в Україну за 10 місяців 2017 та 2016 років, млрд куб. м

2017 2016 Всього для України 11,8 7,8 за напрямками: Словаччина 8,5 6,5 Угорщина 2,3 0,6 Польща 1,0 0,7 в т.ч. Нафтогаз, всього 7,5 5,8 за напрямками: Словаччина 7,4 5,8 Угорщина 0,1 0,0* Польща 0,0 0,0*

*- обсяги імпорту у сумі менші за 0,1 млрд куб. м за період

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України»