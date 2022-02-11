Колишній соратник Зеленського звинуватив владу в беззаконні

За словами Данилюка, податкові та правоохоронні органи чинять тиск на великий, малий та середній бізнес, через що регулярно проходять акції протесту

Інвестори не будуть вкладати гроші у країну, де панує беззаконня – Данилюк

Тиск податкових та правоохоронних органів на бізнес знищує економіку країни та її інвестиційну привабливість. Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи обшуки на підприємствах та податкові перевірки, кількість яких виросла удвічі за рік.

«В Україні відбувається шалений тиск на легальний бізнес. І це стосується не тільки великих компаній, хоча навіть міжнародні компанії потерпають від цього тиску. Наприклад, нещодавно були заарештовані рахунки «Арселор Міттал», – розповів Данилюк.

За його словами, податкові та правоохоронні органи чинять тиск не лише на великий бізнес, але й на малий та середній, через що вони регулярно виходять з акціями протесту.

«ФОПи кожного дня проводять демонстрації біля офісу президента. Кількість перевірок збільшилася майже в два рази правоохоронними та контролюючими органами», – зазначив Данилюк.

На думку експерта, такі дії влади негативно позначаються на економіці країни та знищують інвестиційну привабливість України, адже інвестори не будуть вкладати кошти в бізнес у країні, де панує беззаконня. Данилюк наголосив: влада має не знищувати бізнес, а розвивати його, забувши про персональні конфлікти.

«Я не розумію, як можна рубати сук, на якому ти сидиш. Не розумію. Бо без того, щоб економіка була сильною, не може бути ні сильної армії, не може бути ні пенсій, ні медицини. Я не розумію, яка логіка цих дій. Ми зараз спостерігаємо, яка економіка наша вбивається», – сказав Данилюк.

Нагадаємо, Олександр Данилюк приєднався до команди Зеленського у розпал президентської виборчої компанії. Під час виборів Данилюк організовував для Зеленського зустрічі з послами західних країн, представниками МВФ, координував «міжнародку» та навіть організував зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Після перемоги Зеленського вплив Данилюка поступово почав згасати, бо він дуже часть вступав у дискусії з президентом. Тому призначення Данилюка секретарем РНБО сприймалося як «почесне заслання». В результаті Данилюк сам подав у відставку, а Зеленський «на прощання» дорікнув йому прем’єрськими амбіціями.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що влада тисне на великий бізнес, щоб виконати свої популістські обіцянки, але при цьому знищує інвестиційний клімат в країні.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генпрокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби.

А вже через місяць представники Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі через нібито податкові порушення. У ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, частково зупинено господарську діяльність підприємств.