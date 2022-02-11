Росія продовжує свій економічний тиск. Тепер на судноплавство

Судовласники будуть двічі думати, чи йти в напрямку України

60% українського експорту йде через 13 українських морських портів.

Під приводом військових навчань Кремль їх заблокував.

Це не лише військово-політичний виклик, але й економічний.

Страждає не лише українська економіка, суттєві збитки матимуть і західні корпорації, які працюють в Україні, насамперед зерновики, а також імпортери української продукції по всьому світу, особливо в Китаї.

Аналогічні проблеми будуть з імпортом в Україну всіх товарів морським шляхом, які йдуть в контейнерах. Це відчують усі українці, і бізнес, і громадяни.

Судовласники, які забезпечували морську логістику, тепер будуть двічі думати, чи йти в напрямку України. Суттєво здорожчає фрахт судна, як це вже трапилося з судозаходами в українську акваторію Азовського моря.

Президент мовчить, міністри інфраструктури і закордонних справ мовчать, прем’єр-міністра вже давно немає де факто.

Яке буде рішення РНБО?

Ніхто не знає, бо це ж не з Порошенком чи контрабандистами боротися.

Чи такі дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій?

Банкова зараз мала би гарячково проводити консультації з нашими союзниками, але Зеленський замучився від підтримки Заходу.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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