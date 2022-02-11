Дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій
Судовласники будуть двічі думати, чи йти в напрямку України
60% українського експорту йде через 13 українських морських портів.
Під приводом військових навчань Кремль їх заблокував.
Це не лише військово-політичний виклик, але й економічний.
Страждає не лише українська економіка, суттєві збитки матимуть і західні корпорації, які працюють в Україні, насамперед зерновики, а також імпортери української продукції по всьому світу, особливо в Китаї.
Аналогічні проблеми будуть з імпортом в Україну всіх товарів морським шляхом, які йдуть в контейнерах. Це відчують усі українці, і бізнес, і громадяни.
Судовласники, які забезпечували морську логістику, тепер будуть двічі думати, чи йти в напрямку України. Суттєво здорожчає фрахт судна, як це вже трапилося з судозаходами в українську акваторію Азовського моря.
Президент мовчить, міністри інфраструктури і закордонних справ мовчать, прем’єр-міністра вже давно немає де факто.
Яке буде рішення РНБО?
Ніхто не знає, бо це ж не з Порошенком чи контрабандистами боротися.
Чи такі дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій?
Банкова зараз мала би гарячково проводити консультації з нашими союзниками, але Зеленський замучився від підтримки Заходу.
Джерело: блог Володимира Омеляна