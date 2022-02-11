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    Думки вголос

    Дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Росія продовжує свій економічний тиск. Тепер на судноплавство - Дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій
    Росія продовжує свій економічний тиск. Тепер на судноплавство
    фото з відкритих джерел

    Судовласники будуть двічі думати, чи йти в напрямку України

    60% українського експорту йде через 13 українських морських портів.

    Під приводом військових навчань Кремль їх заблокував.

    Це не лише військово-політичний виклик, але й економічний.

    Страждає не лише українська економіка, суттєві збитки матимуть і західні корпорації, які працюють в Україні, насамперед зерновики, а також імпортери української продукції по всьому світу, особливо в Китаї.

    Аналогічні проблеми будуть з імпортом в Україну всіх товарів морським шляхом, які йдуть в контейнерах. Це відчують усі українці, і бізнес, і громадяни.

    Судовласники, які забезпечували морську логістику, тепер будуть двічі думати, чи йти в напрямку України. Суттєво здорожчає фрахт судна, як це вже трапилося з судозаходами в українську акваторію Азовського моря.

    Президент мовчить, міністри інфраструктури і закордонних справ мовчать, прем’єр-міністра вже давно немає де факто.

    Яке буде рішення РНБО?

    Ніхто не знає, бо це ж не з Порошенком чи контрабандистами боротися.

    Чи такі дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій?

    Банкова зараз мала би гарячково проводити консультації з нашими союзниками, але Зеленський замучився від підтримки Заходу.

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: Чорне море РНБО бізнес українці окупація
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    Дії Кремля – привід для введення нових західних санкцій