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    Силовики видворили з країни «злодія в законі» із санкційного списку РНБО

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    34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в&rsquo;їзду до України на три роки - Силовики видворили з країни «злодія в законі» із санкційного списку РНБО
    34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на три роки
    фото: Нацполіція

    Оперативники отримали інформацію, що 34-річний Нукрі Гальський прибув до Києва, де його й спіймали

    «Злодія в законі» на прізвисько Нукрі Гальський із санкційного списку РНБО примусово видворили з України. Як повідомляється у Telegram-каналі МВС, «авторитет» потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

    Зазначається, що оперативники отримали інформацію, що 34-річний Нукрі Гальський прибув до Києва.

    Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО.

    «Поліцейські встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання «злодія в законі» й доставили до Державної міграційної служби України. Вночі 10 лютого громадянина примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на три роки», – повідомили у МВС.

    Раніше у січні «злодія у законі» на прізвисько Зюзя видворили з України.

    Теги: Національна поліція України МВС кримінал РНБО злочинність Україна депортація злочинець
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    Силовики видворили з країни «злодія в законі» із санкційного списку РНБО