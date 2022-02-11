Силовики видворили з країни «злодія в законі» із санкційного списку РНБО

34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на три роки

34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на три роки

Оперативники отримали інформацію, що 34-річний Нукрі Гальський прибув до Києва, де його й спіймали

«Злодія в законі» на прізвисько Нукрі Гальський із санкційного списку РНБО примусово видворили з України. Як повідомляється у Telegram-каналі МВС, «авторитет» потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Зазначається, що оперативники отримали інформацію, що 34-річний Нукрі Гальський прибув до Києва.

Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО.

«Поліцейські встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання «злодія в законі» й доставили до Державної міграційної служби України. Вночі 10 лютого громадянина примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на три роки», – повідомили у МВС.

Раніше у січні «злодія у законі» на прізвисько Зюзя видворили з України.