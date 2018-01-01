Коломойський прокоментував скандальне розслідування про мільярдні махінації у Приватбанку

Коломойський вважає непідготовленим звіт компанії Kroll

Олігарх Ігор Коломойський назвав «непродуманими і непідготовленими» висновки розслідування компанії Kroll щодо Приватбанку. На його думку, звіт компанії не відповідає ні на одне питання і покликаний лише відволікти увагу громадськості від інших скандалів. Про це Коломойський заявив в коментарі «Стране». «Гора



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Коломойський вважає непідготовленим звіт компанії Kroll

Олігарх Ігор Коломойський назвав «непродуманими і непідготовленими» висновки розслідування компанії Kroll щодо Приватбанку. На його думку, звіт компанії не відповідає ні на одне питання і покликаний лише відволікти увагу громадськості від інших скандалів.

Про це Коломойський заявив в коментарі «Стране».

«Гора народила мишу, - сказав він. - Це піар-прикриття. Цим нас відволікають від «операції Лоліта», або ж від того, як Гонтарева вкрала і відмила півтора мільярда з компанії ICU».

Під «операцією Лоліта» Коломойський, судячи з усього, має на увазі скандал з «листами Порошенка до ФСБ», на яких було написано, що вони підв'язуються до справи оперативної розробки «Лоліта».

Як повідомляв «Главком», компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації.