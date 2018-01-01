Розслідування Kroll: колишні власники Приватбанку - шахраї, які завдали фінустанові збитків мінімум на $5,5 млрд
- Сьогодні, 13:40
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ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації
Компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України. Інформагенство «Главком» наводить повний текст заяви НБУ:
Ключові висновки розслідування:
- Виведення коштів. Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.
- Приховування джерел походження коштів. Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.
- Банк у банку. Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ "Приватбанк". Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників ПАТ Приватбанк.
- Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку. Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування. Для того, щоб якомога довше приховувати значний ризик, який виник при кредитуванні пов'язаних осіб, ПАТ «Приватбанк» неодноразово надавало неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.
- Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.
Результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку. Національний банк висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.
Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації
Компанія Kroll заснована у 1972 році, штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.
З часу фінансової кризи 2007 року та посилення глобального регуляторного середовища центральні банки, уряди та фінансові установи все частіше користуються послугами компанії Kroll, щоб розслідувати випадки шахрайства, хабарництва та корупції, а також посилити процедури комплаєнсу.
Серед кейсів:
- Розслідування для Уряду Ірландії можливих незаконних операції, що спричинили банкрутство Glitnir Bank.
- Розслідування для Національного банку Молдови банкрутства трьох фінансових установ, яке потребувало державної підтримки у розмірі 1 мільярда доларів.
- Дослідження фінансової мережі, використовуваної іракським диктатором Саддамом Хуссейном для приховування майна на Заході від імені уряду Кувейту.
- Відстеження та відновлення активів Kabul Bank після його банкрутства, спричиненого масштабним шахрайством та корупцією, для Центрального банку Афганістану.
- Співпраця із Офісом Спеціальної прокуратури Сьєрра-Леоне щодо розслідування активів колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора.