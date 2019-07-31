Коломойський вивів на мітинг працівників своїх заводів: вимагає пільгових тарифів на електроенергію



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Коломойському у суді пояснили, що на даній стадії не можна стверджувати, що рішення НКРЕКП є протиправним і порушує його права

30 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ) Ігоря Коломойського в задоволенні клопотання про призупинення дії постанови, якою затверджуються нові тарифи

Робочі підприємств АТ «Запорізький завод феросплавів», АТ «Нікопольський завод феросплавів» і АТ «Дніпроазот» олігарха Ігоря Коломойського вийшли з мітингом під будівлю НЕК «Укренерго». Головна вимога - надати знижені пільгові тарифи на електроенергію для своїх підприємств.

Нагадаємо, вчора Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ) Ігоря Коломойського в задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії «Укренерго» з 1 серпня. Про це повідомила прес-служба енергокомпанії. «У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб'єкта владних повноважень (постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року №1411, - ред.) і порушення прав або інтересів заявника таким рішенням», - сказано в постанові суду.

У компанії нагадали, що в кінці червня тим же судом для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКП було призупинено дію постанов регулятора №954 і №955 від 7 червня, якими встановлені тарифи «Укренерго» на друге півріччя 2019 року.

Пізніше регулятор скасував постанову №954 і затвердив новий тариф для «Укренерго» з 1 серпня постановою №1411 від 12 липня.

В «Укренерго» відзначають, що через рішення суду компанія працює в липні за тарифом, встановленим без урахування запуску нової моделі ринку електроенергії.

«Цей тариф не покриває витрати «Укренерго» на виконання своїх функцій в новому ринку електроенергії. Зокрема, відсутні кошти на покупку послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми і компенсації витрат ДП «Гарантований покупець» на покупку електроенергії поновлюваних джерел енергії за «зеленим «тарифом», - сказано в повідомленні компанії.

«Гарантований покупець» 26 липня подав позов про стягнення з «Укренерго» авансового платежу в 1,58 млрд грн.

Вчора Європейський банк реконструкції і розвитку, як один з найбільших інвесторів в «зелену» енергетику, попросив президента Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за «зеленим тарифом», що виникла після рішення Окружного суду Києва.

З 2014 року інвестиції в українську «зелену» енергетику склали 3,3 млрд євро, з яких більше половини - міжнародні інвестиції.