В ЄС виступають за повне впровадження закону про ринок електроенергії



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1 липня введено новий оптовий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Законом України «Про ринок електричної енергії»

Влада України повинна продовжити вже початі реформи, у тому числі і реформу ринку електроенергії, - посол ЄС

В Євросоюзі вважають одним з ключових завдань нової влади України продовження реформи енергоринку. Про це заявив посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі в інтерв'ю Європейській правді, опублікованому в п'ятницю, 26 липня.

«Звичайно ж, ми виступаємо за повне впровадження закону про ринок електроенергії. І також, коли вам треба буде створити незалежного і компетентного регулятора ринку атомної енергії», - зазначив посол ЄС.

Крім того, в Євросоюзі також акцентують увагу на важливості забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи та продовження децентралізації.

«Є цілий перелік пріоритетів. Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для відновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями», - сказав він.

Нагадаємо, 1 липня введено новий оптовий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Законом України «Про ринок електричної енергії». 17 квітня Кабінет міністрів створив держпідприємство «Оператор ринку», що відповідає в новому ринку електроенергії за ринок «на добу вперед» і внутрішньодобовий ринок.

Як повідомляли ЗМІ, Агентство США з міжнародного розвитку USAID відзначило успішний запуск нового ринку електроенергії в Україні, а також роботу всіх учасників для забезпечення його стабільного функціонування і надало рекомендації щодо деяких нормативних змін, зокрема, запропонував механізми щодо стримування зростання тарифів для промислових споживачів.