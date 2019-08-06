Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року

Компанія «Роза вітрів», яку пов’язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення літерних авіаперевезень (перевезень перших осіб держави) за 35,1 мільйона гривень.

Відповідна інформація міститься у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року. Кошти за перевезення будуть надаватися по факту надання послуг протягом 20 днів.

Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство «Україна».

За даними, поширеними у ЗМІ, компанію «Роза вітрів» пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Офіційними засновниками компанії є ТОВ «Райдел», ТОВ «Ренлі» та дві кіпрські компанії.

Польоти літер «А» (або літерні рейси) виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів зарубіжних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір.

Раніше Державна авіаційна служба України задовольнила заявки трьох авіакомпаній «Роза вітрів», «Атласджет Україна» та «SkyUp» на польоти до Тель-Авіву.

Нагадаємо, згідно рейтингу Міністерства інфраструктури України, авіакомпанія «Роза вітрів» увійшла в топ-3 найпунктуальніших українських авіаперевізників.

Джерело: День