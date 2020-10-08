Кожен п’ятий споживач боргує АТ «Хмельницькгаз» за доставку газу



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Загальна сума боргу усіх категорій споживачів за отримані послуги доставки складає більше 48 млн грн

Загальна сума неплатежів домогосподарств за отримані послуги з доставки газу АТ «Хмельницькгаз» сягнула критичної позначки – близько 19 млн.грн. Окрім того, ще 25, 6 млн грн не сплатили газорозподільній компанії за доставку газу інші категорії клієнтів.

Наразі, кожен дев’ятий споживач Хмельницької області жодного разу з початку року не розрахувався за розподіл газу, а кожен п’ятий - затримує оплату на 2-3 місяці. Такі несвоєчасні розрахунки ускладнюють роботу стратегічного підприємства та не дають можливості повноцінно проводити першочергові роботи для безперебійної доставки газу споживачам та наповну готуватися до проходження опалювального періоду.

«Кошти, сплачені за доставку – головне джерело фінансування газорозподільної системи. По-перше, - це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, безперервне обслуговування майже 18 тис.км суттєво зношеної газорозподільної системи області, підтримка та регулювання необхідного тиску газу в мережі, встановлення та повірка лічильників та ряд інших послуг, - зазначає технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – І найголовніше: саме плата за доставку є головною інвестицією кожного споживача у безпечну та стабільну доставку газу в свою домівку».

Попри все, нині без оплати залишаються 14 % рахунків за розподіл газу. Водночас, загальна сума боргу усіх категорій споживачів за вже отримані послуги доставки складає більше 48 млн. Зокрема, теплопостачальні підприємства не сплатили за розподіл газу 24, 6 млн грн., бюджетні організації – 196 тис. грн., інші суб’єкти господарювання – 4, 7 млн.грн.

«Напередодні найважливішого для кожного з нас – опалювального періоду, - звертаємося з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість та терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже, навіть в період карантину, газорозподільна компанія ні на мить не припиняє доставляти газ, - резюмує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. - Тож обов’язок кожного споживача – вчасно розраховуватися за отримані послуги, аби надалі безперебійно отримувати блакитне паливо та забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки».

В свою чергу, задля зручності та дотримання споживачами вимог карантину, АТ «Хмельницькгаз» віддавна запровадив близько десятка сучасних доступних та безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.

Тож сплатити зручно за доставку можна за обраним клієнтом платіжним сервісом та найменшою комісією через:

Нагадаємо, що навіть у діючий період карантинних обмежень, АТ «Хмельницькгаз», як підприємство критичної інфраструктури, ні на мить не припиняє доставляти природний газ понад 400 тис. подолян. Відтак, аби гарантувати подальший безперебійний та безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця або за фінансової можливості.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.