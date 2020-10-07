В Україні постачання газу зросло майже на 30%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна транспортувала рекордний обсяг газу

В Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища

За дев'ять місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 14,8 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, повідомляє прес-служба компанії в середу, 7 жовтня.

«За останні п'ять років це рекордний обсяг поставок блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища газу», – заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він нагадав, що додаткові обсяги на зберіганні підсилюють енергетичну безпеку України та можливості для внутрішнього ринку, оскільки в разі необхідності пізніше вітчизняні трейдери зможуть домовитися з власником про купівлю цього газу, який вже перебуває на українській території.

Усього за дев'ять місяців 2020 імпорт газу становив:

зі Словаччини – майже 9,7 млрд куб. м (+ 33%);

з Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+ 14%);

з Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+ 33%).

«З листопада 2015 року блакитне паливо надходить в Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на поставку газу з Російської Федерації», – нагадали в компанії.

Нагадаємо, що з 1 жовтня до «Нафтогазу України» перейшли більше 410 тисяч споживачів.