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    В Україні постачання газу зросло майже на 30%

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    <span>Україна транспортувала рекордний обсяг газу</span> - В Україні постачання газу зросло майже на 30%
    Україна транспортувала рекордний обсяг газу

    В Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища

    За дев'ять місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 14,8 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, повідомляє прес-служба компанії в середу, 7 жовтня.

    «За останні п'ять років це рекордний обсяг поставок блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища газу», – заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

    Він нагадав, що додаткові обсяги на зберіганні підсилюють енергетичну безпеку України та можливості для внутрішнього ринку, оскільки в разі необхідності пізніше вітчизняні трейдери зможуть домовитися з власником про купівлю цього газу, який вже перебуває на українській території.

    Усього за дев'ять місяців 2020 імпорт газу становив:

    •     зі Словаччини – майже 9,7 млрд куб. м (+ 33%);
    •     з Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+ 14%);
    •     з Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+ 33%).

    «З листопада 2015 року блакитне паливо надходить в Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на поставку газу з Російської Федерації», – нагадали в компанії.

    Нагадаємо, що з 1 жовтня до «Нафтогазу України» перейшли більше 410 тисяч споживачів.

    ЄС газ імпорт Україна ГТС
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