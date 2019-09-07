Мінфін: Україна може створити Боргове агентство



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Міністр фінансів Оксана Маркарова

Агентство буде центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом

Україна може створити Боргове агентство, яке дозволить більш ефективно управляти бюджетними коштами та реалізовувати довгострокові цілі у сфері управління державним боргом.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова під час позачергового засідання уряду 6 вересня.

Зазначається, що агентство буде центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом та буде підпорядковуватись Міністерству фінансів України.

Міністр також представила проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким пропонується запровадити європейську практику управління державним боргом та створити Боргове агентство України.

Раніше Маркарова заявляла, що новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».