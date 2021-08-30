«Криворіжгаз» провів контрольну звірку показань лічильників у 24 тис. клієнтів

Інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань

Газорозподільна компанія АТ «Криворіжгаз» з травня 2021 року проводить інвентаризацію показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток «104.ua Контролери». За 4 місяці контролери провели контрольну звірку показань лічильників у 24407 клієнтів.

Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, АТ «Криворіжгаз» зобов'язано здійснювати контрольне зняття показань лічильника споживача не рідше ніж один раз на шість місяців. Процес інвентаризації з фотофіксацією даних лічильника здійснюється співробітниками компанії за допомогою спеціального мобільного додатку. Дані відразу передаються в клієнтську базу компанії по особовому рахунку клієнта. Звірка триває кілька секунд, за умови забезпечення споживачами доступу до приладів обліку представникам АТ «Криворіжгаз».

Інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами. Контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей.

«Завдяки новому додатку «104.ua Контролери» нам вдалося спростити процес контрольної звірки показань лічильників газу. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, а й його технічний стан, що дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей. Дані автоматично передаються в систему, а звірка займає всього кілька хвилин», – пояснює начальник відділу інспектування АТ «Криворіжгаз» Тетяна Шеховцова.

Впровадження програми «104.ua Контролери» підвищило якість клієнтського обслуговування і модернізувало стандарти роботи контролерів.

На даний момент виконано 23% плану інвентаризації, тому робота триває. Для усунення розбіжностей АТ «Криворіжгаз» закликає споживачів передавати показання лічильників відповідно до об'єму фактично спожитого газу та у встановлені терміни – з 1 по 5 число щомісяця.

Найбільш популярними сервісами для передачі показань є Особистий кабінет на сайті 104.ua і чат-бот 7104ua в месенджері Viber. Сервіси можуть обслуговувати до 25 особових рахунків з одного пристрою. Це не виключає необхідності перевірки даних контролером в установленому порядку, але гарантує облік системою переданих даних.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.