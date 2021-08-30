«Криворіжгаз» провів контрольну звірку показань лічильників у 24 тис. клієнтів
Інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань
Газорозподільна компанія АТ «Криворіжгаз» з травня 2021 року проводить інвентаризацію показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток «104.ua Контролери». За 4 місяці контролери провели контрольну звірку показань лічильників у 24407 клієнтів.
Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, АТ «Криворіжгаз» зобов'язано здійснювати контрольне зняття показань лічильника споживача не рідше ніж один раз на шість місяців. Процес інвентаризації з фотофіксацією даних лічильника здійснюється співробітниками компанії за допомогою спеціального мобільного додатку. Дані відразу передаються в клієнтську базу компанії по особовому рахунку клієнта. Звірка триває кілька секунд, за умови забезпечення споживачами доступу до приладів обліку представникам АТ «Криворіжгаз».
Інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами. Контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей.
«Завдяки новому додатку «104.ua Контролери» нам вдалося спростити процес контрольної звірки показань лічильників газу. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, а й його технічний стан, що дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей. Дані автоматично передаються в систему, а звірка займає всього кілька хвилин», – пояснює начальник відділу інспектування АТ «Криворіжгаз» Тетяна Шеховцова.
Впровадження програми «104.ua Контролери» підвищило якість клієнтського обслуговування і модернізувало стандарти роботи контролерів.
На даний момент виконано 23% плану інвентаризації, тому робота триває. Для усунення розбіжностей АТ «Криворіжгаз» закликає споживачів передавати показання лічильників відповідно до об'єму фактично спожитого газу та у встановлені терміни – з 1 по 5 число щомісяця.
Найбільш популярними сервісами для передачі показань є Особистий кабінет на сайті 104.ua і чат-бот 7104ua в месенджері Viber. Сервіси можуть обслуговувати до 25 особових рахунків з одного пристрою. Це не виключає необхідності перевірки даних контролером в установленому порядку, але гарантує облік системою переданих даних.