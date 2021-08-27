Обстеження підземних газогонів. «Хмельницькгаз» прозвітував про свою роботу
За сім місяців 2021 року «Хмельницькгазом» обстежено понад 2,6 тис. км підземних газогонів
Двадцять дві групи комплексно-приладового обстеження газорозподільної компанії з початку року перевірили технічний стан більш як 2,6 тис. км газорозподільної системи Хмельницької області. Під час здійснення ревізійно-профілактичних заходів виявлено та ліквідовано 111 витоків природного газу.
Основна причина негерметичності сталевих газопроводів: вплив природних факторів та корозійне пошкодження. До кінця року групи КПО проведуть профілактичні планові заходи ще на 2,5 тис. км сталевих газогонів. Наразі комплексно-приладовим методом перевірено 58% газопроводів від запланованих показників.
«Безперебійна доставка природного газу та безпечна експлуатація зношеної газорозподільної системи області потребують постійної діагностики та значних капіталовкладень, - зауважує технічний директор Дмитро Дідич. – Адже навіть незначні пошкодження газопроводів, які ми виявляємо сучасними приладами - провокують аварійні ситуації та втрати дороговартісного енергоносія».
Для своєчасного виявлення витоків газу, фахівці «Хмельницькгазу» оснащені сучасними приладами: лазерними детекторами метану, газоіндикаторами, трасошукачами, обладнанням для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розкриття грунту.
За звітний період виявлено 12 механічних пошкоджень мереж, через корозійне пошкодження – 90.
Після комплексного обстеження газових мереж фахівцями компанії приймається рішення щодо можливості подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів і реконструкції об’єктів системи газопостачання.
НКРЕКП встановлено обсяг фінансування Плану розвитку газорозподільної системи АТ «Хмельницькгаз» у 2021 році на рівні 71,7 млн грн. Близько 53 % коштів буде використано на технічне переоснащення газових мереж. Компанія планує провести реконструкцію більш як 12,4 км газопроводів, замінити 46 газорегулюючих пунктів, реконструювати 36 існуючих станцій електро-хімічного захисту газогонів.