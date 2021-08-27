Обстеження підземних газогонів. «Хмельницькгаз» прозвітував про свою роботу

«Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

За сім місяців 2021 року «Хмельницькгазом» обстежено понад 2,6 тис. км підземних газогонів

Двадцять дві групи комплексно-приладового обстеження газорозподільної компанії з початку року перевірили технічний стан більш як 2,6 тис. км газорозподільної системи Хмельницької області. Під час здійснення ревізійно-профілактичних заходів виявлено та ліквідовано 111 витоків природного газу.

Основна причина негерметичності сталевих газопроводів: вплив природних факторів та корозійне пошкодження. До кінця року групи КПО проведуть профілактичні планові заходи ще на 2,5 тис. км сталевих газогонів. Наразі комплексно-приладовим методом перевірено 58% газопроводів від запланованих показників.

«Безперебійна доставка природного газу та безпечна експлуатація зношеної газорозподільної системи області потребують постійної діагностики та значних капіталовкладень, - зауважує технічний директор Дмитро Дідич. – Адже навіть незначні пошкодження газопроводів, які ми виявляємо сучасними приладами - провокують аварійні ситуації та втрати дороговартісного енергоносія».

Для своєчасного виявлення витоків газу, фахівці «Хмельницькгазу» оснащені сучасними приладами: лазерними детекторами метану, газоіндикаторами, трасошукачами, обладнанням для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розкриття грунту.

За звітний період виявлено 12 механічних пошкоджень мереж, через корозійне пошкодження – 90.

Після комплексного обстеження газових мереж фахівцями компанії приймається рішення щодо можливості подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів і реконструкції об’єктів системи газопостачання.

НКРЕКП встановлено обсяг фінансування Плану розвитку газорозподільної системи АТ «Хмельницькгаз» у 2021 році на рівні 71,7 млн грн. Близько 53 % коштів буде використано на технічне переоснащення газових мереж. Компанія планує провести реконструкцію більш як 12,4 км газопроводів, замінити 46 газорегулюючих пунктів, реконструювати 36 існуючих станцій електро-хімічного захисту газогонів.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.