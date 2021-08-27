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    Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості

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    СБУ затримала працівника ЦНАП на Дніпропетровщині&nbsp; - Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості
    СБУ затримала працівника ЦНАП на Дніпропетровщині 
    Фото: СБУ

    Корупційна схема існувала майже два роки

    Служба безпеки викрила на корупції державного реєстратора одного з центрів надання адміністративних послуг на Дніпропетровщині. Посадовець та його спільник «заробляли гроші» при реєстрації нерухомого майна. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

    За матеріалами слідства, державний реєстратор ЦНАП вимагав хабарі з місцевих жителів за швидку та безперешкодну реєстрацію нерухомості. Його спільник, колишній посадовець однієї з районних рад, орендував офісне приміщення, де вони приймали «клієнтів». Свої послуги зловмисники оцінювали у десятки тисяч гривень, все залежало від кількості об’єктів і «заможності» клієнтів.

    Впроваджена корупційна схема існувала майже два роки і приносила її організаторам «прибуток» до пів мільйона гривень щомісяця.

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    Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості
    Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості
    Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості

    Співробітники СБУ задокументували протиправну реєстрацію 11 об’єктів нерухомого майна. Зловмисників затримано під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

    У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили велику кількість готівки, печатки інших організацій, у тому числі й державних, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України обом зловмисникам повідомлено про підозру.

    Тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші особи, у тому числі державні службовці, ймовірно причетні до корупційного механізму.

    Теги: СБУ нерухомість корупція в Україні хабар гроші документи Дніпропетровщина послуги
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    Працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості