Кубів: за півроку мала приватизація принесла в бюджет понад 808 млн грн



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Об'єкти малої приватизації виставлені в системі ProZorro.Продажі

За перші шість місяців малої приватизації відбулися 593 успішних електронних аукціони

З моменту запуску в Україні малої приватизації надходження в бюджет від продажу невеликих об'єктів державного майна склали 808 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на заяву керівника відомства, першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва.

Зазначається, що за перші шість місяців малої приватизації відбулися 593 успішних електронних аукціони, які принесуть державному і місцевим бюджетам понад 808 млн грн.

Він нагадав, що відповідно до закону «Про приватизацію державного та комунального майна», Фонд державного майна України (ФДМУ), а також місцеві органи влади виставляють об'єкти малої приватизації в системі ProZorro.Продажі.

«І тут надзвичайно цікава поточна ситуація, за якої ФДМУ йде з муніципалітетами пліч-о-пліч: з 808 млн грн, які повинні отримати організатори аукціонів, ФДМУ отримає 405 млн від 280 аукціонів, а органи місцевого самоврядування - майже 404 млн 313 від успішних аукціонів», - зазначив Кубів.

Як повідомляє Мінекономрозвитку, станом на 18 лютого до реєстру з малої приватизації внесені 1812 об'єктів. Загальна кількість оголошених аукціонів з виставлених об'єктів - 2078 (по одному об'єкту може проводитися декілька аукціонів), загальна оголошена вартість продажу об'єктів становить близько 2,25 млрд грн.

Нагадаємо, Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна.