  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Кубів: за півроку мала приватизація принесла в бюджет понад 808 млн грн

    • Розсилка
    Об'єкти малої приватизації виставлені в системі&nbsp;ProZorro.Продажі - Кубів: за півроку мала приватизація принесла в бюджет понад 808 млн грн
    Об'єкти малої приватизації виставлені в системі ProZorro.Продажі

    За перші шість місяців малої приватизації відбулися 593 успішних електронних аукціони

    З моменту запуску в Україні малої приватизації надходження в бюджет від продажу невеликих об'єктів державного майна склали 808 млн гривень.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на заяву керівника відомства, першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва.

    Зазначається, що за перші шість місяців малої приватизації відбулися 593 успішних електронних аукціони, які принесуть державному і місцевим бюджетам понад 808 млн грн.

    Він нагадав, що відповідно до закону «Про приватизацію державного та комунального майна», Фонд державного майна України (ФДМУ), а також місцеві органи влади виставляють об'єкти малої приватизації в системі ProZorro.Продажі.

    «І тут надзвичайно цікава поточна ситуація, за якої ФДМУ йде з муніципалітетами пліч-о-пліч: з 808 млн грн, які повинні отримати організатори аукціонів, ФДМУ отримає 405 млн від 280 аукціонів, а органи місцевого самоврядування - майже 404 млн 313 від успішних аукціонів», - зазначив Кубів.

    Як повідомляє Мінекономрозвитку, станом на 18 лютого до реєстру з малої приватизації внесені 1812 об'єктів. Загальна кількість оголошених аукціонів з виставлених об'єктів - 2078 (по одному об'єкту може проводитися декілька аукціонів), загальна оголошена вартість продажу об'єктів становить близько 2,25 млрд грн.

    Нагадаємо, Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна.

    Читайте також
    економіка приватизація нерухомість бюджет Мінекономіки самоврядування Степан Кубів ProZorro Фонд державного майна аукціон уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ