Київ виставить на продаж більше як 200 об’єктів комунального майна



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28 лютого на «ProZorro.Продажі» пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації

Столична влада розглянула перелік об’єктів комунального майна столиці, які можуть бути приватизовані. Про це в ефірі радіо «Голос столиці» повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак.

«Якісь будівлі можна виставляти на продаж, якісь варто залишити у комунальній власності. Я провів нараду близько тижня тому за участю керівників районів щодо забезпечення заходів із підготовки цих об’єктів, які Київ може продавати, щоб наповнювати міський бюджет. Таких об’єктів зараз більше 200», – розповів Слончак.

Заступник голови КМДА нагадав, що 28 лютого 2019 року в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» пройдуть перші аукціони з продажу 4-х об’єктів малої приватизації.

«Перші чотири об’єкти, стосовно яких відбудуться торги 28 лютого, це нежитлові приміщення на вулиці Мурашка, на бульварі Верховної Ради, нежитлові приміщення у будівлі на вул. Анрі Барбюса, нежитлові будівлі площею 74 кв. м на вулиці Предславинський. Це майно комунальної власності, яке опрацьоване і може бути продане на аукціоні», – повідомив він.

Заступник голови КМДА наголосив, що комунальне майно має використовуватись ефективно і приносити користь територіальній громаді.

Слончак поінформував, що після виготовлення необхідних документів, усі неприватизовані об’єкти з додатку 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва», які можуть бути реалізовані, будуть виставлені на продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі».

Як повідомлялося, наразі процес здійснення приватизації у Києві зрушив із мертвої точки.