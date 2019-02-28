Лобісти олігархів зривають введення «зелених» аукціонів, - нардеп



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У разі неприйняття законопроекту №8449-д, енергетичний сектор продовжить працювати на надприбутки для компаній-монополістів, - нардеп

Великі енергетичні компанії не зацікавлені у впровадженні аукціонної системи в «зеленій енергетиці», - Чижмарь

У Верховній Раді України створюється штучне блокування процесу прийняття у другому читанні законопроекту №8449-д, що спрямований на запуск «зелених аукціонів» в сфері відновлюваної енергетики та залучення в економіку країни мільярдних інвестицій. Через політизацію питання - прийняття реформаторського закону виявилося під загрозою. Великі компанії створюють перешкоди для подальшого розвитку зеленої енергетики в країні і зривають стратегію уряду щодо енергонезалежності України. Про це заявив народний депутат України Юрій Чижмарь, член профільного комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.

«Великі енергетичні компанії не зацікавлені у впровадженні аукціонної системи в «зеленій енергетиці», що значно знизить тарифи, тому що це втрата їх рентабельності», - повідомив нардеп.

За його словами, в разі неприйняття законопроекту №8449-д енергетичний сектор продовжить працювати на надприбутки для компаній-монополістів, а інвестування в розвиток чистої енергетики припиниться.

«Провал законопроекту загрожує підвищенням тарифів на електроенергію для кінцевого споживача. Уже в першому півріччі уряд буде змушений переглянути тарифи на електроенергію і підвищити їх. Щоб уникнути такої ситуації, необхідно перейти на аукціонну систему, а «зелений» тариф знизити на 25% з липня 2019 року», - сказав парламентарій.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки розгляне цього тижня законопроект про «зелені» аукціони, після чого його можна буде винести до сесійної зали для остаточного затвердження. Однак ряд нардепів блокує затвердження і узгодження поправок, тому доля винесення законопроекту в сесійну залу залишається невідомою.

В кінці грудня 2018 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №8449-д про введення з 2020 року «зелених» аукціонів, що передбачають надання державної підтримки для ВДЕ-проекту тому претенденту, який зможе запропонувати найменший тариф для виробництва енергії майбутнім об'єктам.