Ляшко назвав винного у обвалі економіки

Петрашко захищає не економіку, а монополії, і має бути негайно звільнений – Ляшко

Замість підтримки підприємців, які забезпечують рух економіки, міністр економрозвитку Ігор Петрашко захищає монополії. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24».

«Петрашко вважає, що його головне завдання на посаді міністра економіки – це монополії захищати, зокрема тютюнову», – сказав Ляшко.

Причому це відбувається саме в той час, коли мільйони українців залишились без роботи через коронакризу, наголосив політик і нагадав, що міністерство економрозвитку не запропонувало підприємцям жодної ініціативи для підтримки.

«Де нові робочі місця, де нова економічна політика, де взагалі зменшення кількості безробітних? Нічого немає. Вони тільки монополії захищають… Він (міністр Ігор Петрашко – ред.) вийшов з одного бізнесу, і він досі, очевидно, працює на цей бізнес», – зазначив Ляшко.

На його думку, міністр Ігор Петрашко має понести відповідальність за провал економічної політики та значне зростання безробіття в країні, і повинен бути звільнений з посади.

«Я думаю, що парламент має невідкладно розглянути питання про звільнення міністра економіки. Там має прийти людина, яка захищає не власні інтереси, не монополії», - підсумував Ляшко.

Раніше народний депутат фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко заявив, що за 8 місяців міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найпровальнішим міністром економіки.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що програма Мінекономіки з кредитування бізнесу провалилася через високі ставок і непрозорі умови. Він звернув увагу, що кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» складають лише 4,85% від загального обсягу кредитів малого та середнього бізнесу.

У свою чергу директор трикотажної фабрики Віталій Мякінін заявив, що в його оточенні жоден підприємець не отримав доступний кредит від Мінекономіки: банки висувають до позичальників дуже багато серйозних умов, а процедура розгляду заяв затягнута, що робить отримання кредиту практично нереальним.