Новорічно-різдвяні свята в Одесі. Програма святкувань

З 19 грудня по 7 січня в Одесі триватимуть новорічно-різдвяні святкові заходи

В Одесі новорічно-різдвяні святкування триватимуть з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року.

З метою забезпечення захисту та охорони здоров’я громадян заходи із святкування Нового 2021 року та Різдва Христового проходитимуть в онлайн-режимі.

Традиційно святкування розпочнеться 19 грудня о 16:00 з відкриття головної ялинки міста та привітання від Святого Миколая на Думській площі.

Також цього дня засяють новорічними вогнями і головні ялинки в районах Одеси, а вулицями міста святковим парадом проїдуть прикрашені різнокольоровими вогнями тролейбуси.

З 19 грудня 2020 року по 7 січня 2021 року на Приморському бульварі діятиме «Містечко ласощів», де всім охочим пропонуватимуть різноманітні смаколики.

У цей же період щоденно, з 14:00 до 18:00, у Літньому театрі Міського саду працюватиме «Резиденція Діда Мороза».

У період новорічно-різдвяних святкувань шанувальників зимових розваг запрошують на льодовий каток на Грецькій площі, а також новорічну карусель біля пам’ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі. Малеча зможе покататися на новорічному паровозику.

Вихованці мистецьких шкіл, працівники бібліотек міста, артисти Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка вітатимуть одеситів в онлайн-режимі на творчій платформі департаменту культури та туризму Одеської міської ради в мережі «Фейсбук».

З 26 грудня буде організована робота в телефонному режимі новорічного сall-центру з привітаннями Діда Мороза та Снігуроньки.

У грудні у закладах освіти міста проведуть міський творчий конкурс аматорських відеопривітань «У Новий рік - з новою мрією!». Святкові онлайн-заходи (виставка виготовлених власноруч дитячих виробів, сувенірів, ялинкових прикрас, вертепне дійство «Одеса колядує») від вихованців закладів позашкільної освіти міста будуть представлені у соцмережах та на офіційному вебсайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

31 грудня з 22:00 розпочнеться трансляція святкового концерту «Новий рік - онлайн» на телеканалі «Перший міський». Опівночі в кожному районі міста буде даний святковий феєрверк.

7 січня одесити та гості міста зможуть полюбуватися яскравим Різдвяним парадом трамваїв, які проїдуть за маршрутами: вул. Паустовського - Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка; Старосінна пл. - 11-а ст. Люстдорфської дороги.

З нагоди дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового для вихованців дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти міста, підопічних соціальних центрів, дітей пільгових категорій будуть організовані святкові онлайн-заходи, новорічні привітання та вручення подарунків.

Заходи проходитимуть із дотриманням карантинних вимог.