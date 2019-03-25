Люксембург планує надати Україні 500 тисяч євро допомоги



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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Люксембург вже надав Україні 2,5 мільйони євро

Люксембург планує надати Україні 500 тисяч євро допомоги на гуманітарні проекти.

Про це повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

«Вона надається через ЮНІСЕФ і Червоний хрест. Ми зосереджуємо цю допомогу на гуманітарних питаннях, освіті, захисті дітей, житлі та забезпеченні для тих, хто опинився в скрутних соціальних обставинах», – сказав Ассельборн.

Він додав, що Люксембург вже надав Україні 2,5 мільйони євро.

Люксембург – країна Західної Європи із майже 600 тисячами жителів та найбільшим у світі валовим внутрішнім продуктом на душу населення.

Нагадаємо, в ООН заснували Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів приєднатися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу.

Новостворений Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) відноситься до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам — урядам, міжнародним і неурядовим організаціям — направляти свої внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль.

Таким чином, кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів в зонах конфлікту вчасно, скоординовано і цілеспрямовано.

Координацією фонду в Україні буде займатися Офіс ООН з координації гуманітарних питань під керівництвом координатора з гуманітарних питань, координатора системи ООН в Україні.

Джерело: Радіо Свобода