Майже 3 тис. жителів Київщини придбали газ на зиму за літніми цінами новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тим, хто до 1 квітня 2020 року не використає весь куплений газ, залишок коштів буде зарахований на особовий рахунок

Клієнти «Київоблгаз Збуту» вперше отримали можливість закупити персональний резерв газу на весь опалювальний сезон за літньою ціною 5 995,53 грн за тис куб.м. Оформити покупку акційного газу можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, або в Центрах обслуговування клієнтів. Акції «Твоя енергонезалежність» триватиме тільки до 25 вересня.

Тільки впродовж перших двох тижнів акції пропозицією скористалися 2990 жителів Київської області, які придбали на опалювальний період майже 4,5 млн куб.м газу.

У НАК «Нафтогаз України» запевняють, що акція «Твоя енергонезалежність без обмежень» дозволить споживачам економити до 25% вартості газу в опалювальний період. Зараз ціна на газ для населення найнижча з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку зростають паралельно із збільшенням попиту на паливо. З початку цього тижня коло учасників акції розширили. Тепер взяти участь в акції «Твоя енергонезалежність без обмежень» може будь-який споживач газу. Придбати запас газу за акційною ціною можуть навіть ті, хто має борги за спожиті енергоносії. Адже завдяки подальшої економії такі споживачі зможуть погашати вже накопичену заборгованість за газ.

Оформити і оплатити покупку можна онлайн - в Особистому кабінеті на 104.ua або в Центрах обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати паспорт, останні показання лічильника газу, і повністю оплатити придбаний запас газу.

Аби споживачу було простіше визначитися з потрібним резервом газу на зиму, фахівці «Київоблгазу» надають клієнтам інформацію про обсяги споживання газу в попередні опалювальні періоди. Також клієнти самостійно можуть розрахувати потрібні обсяги на опалювальний період он-лайн в Особистому кабінеті з допомогою спеціально створеного калькулятора.

Використовувати газ, куплений в рамках акції «Твоя енергонезалежність без обмежень», можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК «Нафтогаз України» поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому залежатиме від поточних цін.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, що діє на той час. Тим споживачам, хто до 1 квітня 2020 року не використає весь куплений газ, залишок грошових коштів буде зарахований на особовий рахунок. Ці кошти можна буде використовувати для розрахунків за газ в наступні місяці або повернути за заявою.

Наразі запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються залежно від регіону. Максимальний обсяг закупівлі газу на одне домогосподарство становить 25 тис. куб.м.