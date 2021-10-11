Майже 800 одиниць газового обладнання придбали споживачі у «Вінницягазу»

Досвід фахівців АТ «Вінницягаз» дозволяє виконувати роботи будь-якого рівня складності

З початку року споживачі газу Вінниччини придбали в АТ «Вінницягаз» майже 800 одиниць різного газового обладнання – від сигналізаторів газу до котлів. Компанія надає послуги підключення та реконструкції мереж у комплексі з продажем необхідного обладнання та його сервісним обслуговуванням. Замовити послугу можна через 104.ua Клієнтський простір.

За 9 місяців поточного року майже 500 газових котлів та водонагрівачів, 240 сигналізаторів загазованості та 45 модемів дистанційної передачі даних придбали споживачі в АТ «Вінницягаз». Компанія надає нові послуги з продажу, встановлення та сервісного обслуговування газового обладнання. Особливо вигідне придбання приладів у комплексі з послугами приєднання до мереж чи реконструкції, які уже замовили близько 750 клієнтів.

«Комплексна послуга «Газ під ключ» охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Це дозволяє споживачу заощадити час та кошти, отримати фахові послуги в одному місці», – пояснює директор з капітального будівництва АТ «Вінницягаз» Микола Яременко.

Віднедавна споживачі можуть скористатися акційною пропозицією для заміни наявного котла за фіксованою ціною 8500 грн. Послуга дійсна за умови купівлі котла у 104.ua Клієнтський простір, якщо розташування приладу та потужність споживання газу не змінюються, а також відсутня необхідність змінювати систему димоходу.

АТ «Вінницягаз» понад 65 років працює з газовими мережами. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. А послуга «під ключ» дає довгострокову гарантію на обладнання від провідних європейських виробників за умови дотримання правил користування та сервісного обслуговування.

Замовити послугу «Газ під ключ», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування «104.ua Клієнтський простір» або за телефоном 0 800 304 104. Ознайомитися з усім асортиментом товарів можна на сайті. Обладнання сертифіковане, відповідає міжнародним вимогам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку та надійність при користуванні газом.

У питаннях вибору обладнання вам завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. В свою чергу АТ «Вінницягаз» здійснить фахове встановлення та обслуговування приладів.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн. споживачів газу.