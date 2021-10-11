Меморандум Зеленського не допоміг. Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо опалення

На початку року була домовленість про ціни на газ за 7–8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30

Марцінків: «Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи»

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

«Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи», – повідомив мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.

За словами Марцінківа, заклади охорони здоров’я, школи, садочки, соціальні заклади не мають опалення.

«Знову маємо проблеми входження в опалювальний період… Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей… Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18–19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7–8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету! А тепер уявіть, яка ситуація в закладах освіти. Понад 10 тисяч діток, які мають навчатися в теплих і комфортних умовах! А це понад 253 тисячі кубометрів газу та понад 7 мільйонів для бюджету міста… Це надзвичайна ситуація і треба ухвалювати негайні рішення», – наголосив Марцінків.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).