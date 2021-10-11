  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Меморандум Зеленського не допоміг. Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо опалення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На початку року була домовленість про ціни на газ за 7&ndash;8 гривень за кубометр, а тепер виходить &ndash; за 30 - Меморандум Зеленського не допоміг. Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо опалення
    На початку року була домовленість про ціни на газ за 7–8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30
    фото з відкритих джерел

    Марцінків: «Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи»

    Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

    «Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи», – повідомив мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.

    За словами Марцінківа, заклади охорони здоров’я, школи, садочки, соціальні заклади не мають опалення.

    «Знову маємо проблеми входження в опалювальний період… Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей… Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18–19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7–8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету! А тепер уявіть, яка ситуація в закладах освіти. Понад 10 тисяч діток, які мають навчатися в теплих і комфортних умовах! А це понад 253 тисячі кубометрів газу та понад 7 мільйонів для бюджету міста… Це надзвичайна ситуація і треба ухвалювати негайні рішення», – наголосив Марцінків.

    Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

    Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

    Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

    Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

    Читайте також:

    Теги: газ тарифи ціни опалення Меморандум уряд Руслан Марцінків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Меморандум Зеленського не допоміг. Мер Івано-Франківська зробив заяву щодо опалення