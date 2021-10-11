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    Мінекономіки знайшло причини зростання цін у вересні

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    За даними Держстату, за місяць споживчі ціни підвищилися на 1,2% - Мінекономіки знайшло причини зростання цін у вересні
    За даними Держстату, за місяць споживчі ціни підвищилися на 1,2%
    фото: konkurent.ua

    У вересні інфляція в Україні сягнула трирічного максимуму

    У вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни в Україні підвищилися на 1,2% через подорожчання продовольства та енергоносіїв на зовнішніх ринках. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    «За даними Держстату, у вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни дещо підвищилися – на 1,2% (мінус 0,2% у серпні), проте цінова ситуація залишається стабільною. Незначне зростання цін у вересні обумовлене, перш за все, збереженням тиску з боку високих цін на продовольство та енергоносії на зовнішніх ринках», – ідеться в повідомленні.

    Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у вересні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін збільшилося на 1,2% у порівнянні з серпнем.

    Що стосується енергоносіїв, то, за даними Світового банку, середня ціна на природний газ на європейському ринку за вересень підвищилася на 48,1%, у річному обчисленні – у 5,8 раза і досягла $646,4 за 1 тис. кубометрів. Водночас зростання тарифів для населення на природний газ в Україні у вересні становило лише 1,8%.

    Мінекономіки додає, що певний вплив на ціни в Україні у вересні мав також фактор сезонності. Зокрема, подешевшали фрукти, олія соняшникова, цукор за рахунок сезонного насичення продовольчого ринку цією продукцією. Дещо знизилися тарифи на залізничний пасажирський транспорт – на 1,7%, що є типовим для цього місяця. Зросли ціни на деякі продовольчі товари, одяг і взуття, послуги у сфері освіти.

    До слова, Молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.

    Також ціни на продовольство у світі рекордно зростають: що подорожчало.

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    Теги: інфляція газ Держстат Мінекономіки продукти ціни Україна послуги населення
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    Мінекономіки знайшло причини зростання цін у вересні