Мінекономіки знайшло причини зростання цін у вересні

У вересні інфляція в Україні сягнула трирічного максимуму

У вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни в Україні підвищилися на 1,2% через подорожчання продовольства та енергоносіїв на зовнішніх ринках. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«За даними Держстату, у вересні 2021 року, після дефляції серпня, споживчі ціни дещо підвищилися – на 1,2% (мінус 0,2% у серпні), проте цінова ситуація залишається стабільною. Незначне зростання цін у вересні обумовлене, перш за все, збереженням тиску з боку високих цін на продовольство та енергоносії на зовнішніх ринках», – ідеться в повідомленні.

Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у вересні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін збільшилося на 1,2% у порівнянні з серпнем.

Що стосується енергоносіїв, то, за даними Світового банку, середня ціна на природний газ на європейському ринку за вересень підвищилася на 48,1%, у річному обчисленні – у 5,8 раза і досягла $646,4 за 1 тис. кубометрів. Водночас зростання тарифів для населення на природний газ в Україні у вересні становило лише 1,8%.

Мінекономіки додає, що певний вплив на ціни в Україні у вересні мав також фактор сезонності. Зокрема, подешевшали фрукти, олія соняшникова, цукор за рахунок сезонного насичення продовольчого ринку цією продукцією. Дещо знизилися тарифи на залізничний пасажирський транспорт – на 1,7%, що є типовим для цього місяця. Зросли ціни на деякі продовольчі товари, одяг і взуття, послуги у сфері освіти.

До слова, Молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.

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