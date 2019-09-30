Меркель призначила уповноваженого щодо транзиту газу Україною



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Канцлер ФРН Ангела Меркель

Свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив в українське посольство в Берліні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Ним став граф Вальдерзеє.

Про це в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до посольства у Берліні. Danke für Unterstützung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 сентября 2019 г.

«Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзее Уповноваженим німецького уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив саме в українське посольство в Берліні», - йдеться в повідомленні.