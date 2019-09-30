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    Економіка та фінанси

    Меркель призначила уповноваженого щодо транзиту газу Україною

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    Канцлер ФРН Ангела Меркель - Меркель призначила уповноваженого щодо транзиту газу Україною
    Канцлер ФРН Ангела Меркель

    Свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив в українське посольство в Берліні

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Ним став граф Вальдерзеє.

    Про це в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзее Уповноваженим німецького уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит спецпосланник здійснив саме в українське посольство в Берліні», - йдеться в повідомленні.

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