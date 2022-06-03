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    Економіка та фінанси

    Metallica зібрала $1 млн на допомогу українським біженцям

    Metallica зібрала $1 млн на допомогу українським біженцям - Metallica зібрала $1 млн на допомогу українським біженцям
    Metallica зібрала $1 млн на допомогу українським біженцям

    Збір коштів гурт оголосив у квітні та зробив перший внесок у розмірі $500 тисяч

    Легендарний метал-гурт Metallica зібрав $1 млн на допомогу українським біженцям. Група повідомила про підсумки на своїй сторінці у соціальних мережах.

    Збір коштів гурт оголосив у квітні та зробив перший внесок у розмірі $500 тисяч. Решту допомогли зібрати фани гурту.

    Metallica повідомила, що закриває благодійний збір, який називався Місяці дарування. Він тривав два місяці і за цей період вдалося зібрати $1 млн.

    Усі зібрані кошти будуть направлені благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі #ChefsForUkraine, який займається забезпеченням харчування для українських біженців.

    Нагадаємо, ще 3 березня Міла Куніс та Ештон Кутчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для допомоги українцям, які покинули країну через війну.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Metallica зібрала $1 млн на допомогу українським біженцям