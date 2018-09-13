Ми можемо очікувати приходу в АПК системних інвесторів – експерт



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Попередні акціонери «Мрії» на чолі з Іваном Гутою привели компанію до банкрутства

Експерт Олег Гавриш вважає, що покупка саудівською компанією SALIC української агропромислової компанії «Мрія Агрохолдинг» закріплює важливий тренд в сучасній українській економіці - прихід в агропромисловий комплекс системних іноземних інвесторів.

Про це він написав у своєму блозі на сайті «Новое Время Бизнес».

«Ми можемо очікувати приходу в АПК інших системних інвесторів. Тих же арабських, індійських і китайських компаній. А слідом за ними і європейських, і американських», - упевнений Гавриш.

«Саудівська група це досить багатий інвестор, готовий вкладати у розвиток «Мрії» немалі кошти, - йдеться у блозі експерта, - компанія фокусується на 12 категоріях продуктів: пшениця, ячмінь, кукурудза, соєві боби, рис, цукор, рослинні олії, зелений корм, червоне м'ясо, молочні продукти, птиця та аквакультура. SALIC присутня по всьому світу, в тому числі в таких країнах, як Канада. Тобто мова йде аж ніяк не про компанію, що працює лише на ринках, що розвиваються. А про системного і багатого інвестора».

«Сума угоди з «Мрією» повинна бути набагато більшою з урахуванням того, що кредитори реструктуризували лише боргів компанії на суму в розмірі 1,1 млрд доларів. І головне, інвестор – це новий гравець на українському ринку», - уточнив Гавриш.

Нагадаємо, попередні акціонери «Мрії» на чолі з Іваном Гутою привели компанію до банкрутства.

«І здавалося, що агрохолдинг ніколи не відродиться, акціонери втратили свої гроші, а шахрай ніколи не поверне їм борги. Але у нових акціонерів та менеджменту вистачило сил і розуму відновити корпорацію, домогтися повернення проблемних активів та ще й залучити інвестора для її розвитку», - підкреслив експерт.

Генеральний директор CFG Марк Леард заявив, що для «Мрії» вже є глобальні плани. «Протягом наступних двох років ми плануємо інвестувати значні кошти в нове обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку, а також тісно співпрацювати з управлінською командою на місцях та з представниками регіональної влади, щоб вивести спільну операційну діяльність «Мрії» та СFG на світовий рівень», - заявив Леард.

Джерело: Українські новини