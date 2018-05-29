«Миколаївгаз Збут» похвалився збільшенням кількості клієнтів

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Більшість нових клієнтів «Миколаївгаз Збуту» - це споживачі, які використовують природний газ для побутових потреб

За останній рік кількість споживачів газу в Миколаївській області збільшилася майже на 700. З них найбільше клієнтів газопостачальної компанії додалося в Центральному (317) і Заводському (205) районах міста Миколаєва, де активно проводиться забудова і газифікація.

Раніше близько 1 300 домогосподарств підключилися до системи газопостачання Миколаївської області та уклали договори на поставку газу з «Миколаївгаз Збут». З них найбільше споживачів використовують природний газ комплексно, у т.ч. на опалення - 1705 домоволодінь.

Обслуговування побутових споживачів є трудомістким процесом, тому що вимагає від компанії організації щоденного прийому клієнтів, обробки звернень, виготовлення і доставки рахунків, надання інформаційно-консультаційних послуг і багато іншого. У компанії оптимізують процеси обслуговування, щоб спростити взаємодію з клієнтами.

«Нами створено комфортні умови співпраці, нові корисні і зручні сервіси, такі, як Особистий кабінет і Контактний центр. Також у наших споживачів газу є можливість оплатити за послуги газопостачання онлайн - за допомогою чотирьох платіжних систем», - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

З останніх нововведень можна відзначити запуск мобільного додатку - 104.mobile і додаткову можливість оплачувати рахунок за спожитий газ з Особистого кабінету за допомогою карти «Ощадбанку».