«Миколаївгаз» здійснив півсотні реконструкцій з початку року

У 2020 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 421,5 млн куб.м газу

З початку 2021 року послугу реконструкції у АТ «Миколаївгаз» замовили 98 споживачів газу. Клієнти звертаються за заміною або перенесенням газових приладів, встановленням додаткового газоспоживаючого обладнання, а також установкою лічильників.

Споживачам газу, які планують здійснити реконструкцію газової системи, варто пам’ятати, що здійснювати ці роботи мають право виключно фахівці, у яких є відповідний дозвіл та ліцензія. Самовільне втручання у систему газопостачання категорично заборонено законом.

Спеціалісти АТ «Миколаївгаз» мають високий рівень професіоналізму та багаторічний досвід, що в поєднанні з новітніми технологіями дозволяє виконувати роботи будь-якого рівня складності. Усі фахівці, які проводять реконструкцію системи газопостачання, постійно проходять атестацію та перепідготовку, підтверджуючи свою кваліфікацію.

Для того, щоб замовити послугу реконструкції, потрібно звернутися до Клієнтського простору 104 ua із заявою. Кожного клієнта супроводжує персональний менеджер, який контролює усі етапи виконання робіт, допомагає індивідуально підібрати газове обладнання.

«Миколаївгаз» надає послуги не лише з реконструкції, а й з приєднання до газових мереж комплексно. Це дуже зручно, адже клієнту не потрібно самостійно контролювати усі процеси - видачу технічних умов, розробку проекта, здійснення будівельно-монтажних робіт, прийом в експлуатацію. Клієнт пише заяву і надає документи – далі компанія здійснює комплекс необхідних робіт до пуску газу. Клієнт у телефонному режимі у будь-який час може поцікавитися у персонального менеджера станом виконання робіт», – говорить начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу ТОВ «104.ua» Юлія Давидчук.

Послуга з реконструкції доступна як для фізичних, так і для юридичних осіб. Фіксованої вартості послуги немає. Вона розраховується індивідуально, відповідно до проекту та комплексу робіт.

В цьому році «Миколаївгаз» здійснив вже 46 реконструкцій. Минулого року цю послугу отримали понад 200 клієнтів компанії.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.