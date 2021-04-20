Після пандемії може бути різке зростання світових викидів. Аналітики зробили прогноз на 2021 рік

Прогнозується, що світовий попит на енергію збільшиться на 4,6% у 2021 році

Коронавірус продовжує стримувати глобальний попит на енергію, однак розгортання вакцинації може змінити цей процес

Міжнародна енергетична агенція (IEA) прогнозує різке зростання викидів CO2 і збільшення попиту на різні види палива у 2021 році через відновлення світової економіки після пандемії. Сприятиме цьому процесу розгортання вакцинації проти Covid-19, а викиди вуглецю будуть другими найбільшими за всю історію спостережень. Про це йдеться у звіті МЕА.

Зазначається, що третя хвиля пандемії продовжує стримувати глобальний попит на енергію, однак розгортання вакцинації може змінити цей процес. Очікується, що обсяг глобальної економічної продукції відновиться на 6% у 2021 році, що призведе до збільшення глобального ВВП більш ніж на 2% більше від рівня 2019 року.

Прогнозується, що світовий попит на енергію збільшиться на 4,6% у 2021 році, що більш ніж компенсує скорочення на 4% у 2020 році та підвищить попит на 0,5% вище від рівня 2019 року.

Також аналітики прогнозують збільшення попиту на всі види викопного палива. Прогнозується, що попит на вугілля зросте на 60% більше, ніж усі відновлювані джерела енергії разом узяті, що спричинить зростання викидів майже на 5%, або на 1500 мільйонів тонн, що лише на 1,2% (або на 400 мільйонів тонн) нижче від рівня рекордних викидів у 2019 році.

Попри це, світовий попит на нафту залишатиметься приблизно на 3% нижче від рівня 2019 року, незважаючи на очікуване зростання у 6,2% у 2021 році. Прогнозується, що використання нафти для автомобілів сягне рівня до пандемії наприкінці 2021 року.

«За прогнозами, використання нафти для авіації залишиться на 20% нижче від рівня 2019 року навіть у грудні 2021 року, а річний попит буде більш ніж на 30% нижчим, ніж у 2019 році. Повне повернення до докризового рівня попиту на нафту збільшило б викиди СО2 ще на 1,5%, що значно перевищило б рівень 2019 року», – додають аналітики.

Також вказується, що попит на вугілля у 2021 році має зрости на 4,5% (понад 80% приросту – в країнах Азії). За прогнозами, лише на КНР припаде понад 50% світового зростання. Світовий попит на вугілля в 2021 році повинен перевищити рівень 2019 року і наблизитися до свого піку 2014 року.

Попит на природний газ повинен зрости на 3,2% у 2021 році, що буде зумовлено збільшенням попиту в Азії, на Близькому Сході та в Російській Федерації. Очікується, що глобальний попит на 1% перевищить рівень 2019 року.

Попит на електроенергію повинен зрости на 4,5% у 2021 році. Майже 80% прогнозованого зростання попиту на 2021 рік припадає на ринки, що розвиваються, та країни, що розвиваються.

Тим часом, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів пропонує відтермінувати на три роки запровадження більш екологічних норм викидів забруднюючих речовин в атмосферу для промислових підприємств. Жити за новими правила промисловість мала почати з 1 січня 2021 року, тепер час «Х» пропонується перенести на 1 січня 2024 року.