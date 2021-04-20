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    Німеччина виступила за будівництво «Північного потоку-2» – Меркель

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    Росія планує запустити &laquo;Північний потік-2&raquo; вже влітку - Німеччина виступила за будівництво «Північного потоку-2» – Меркель
    Росія планує запустити «Північний потік-2» вже влітку
    Фото: nord-stream2.com

    Меркель нагадала, що Європа все одно купує газ у Росії

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проєкту «Північний потік-2». Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проєкту, Німеччина підтримує будівництво «Північного потоку-2». Про це Меркель заявила під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

    «Я знаю про суперечності у зв’язку з «Північним потоком-2», знаю позицію багатьох країн-членів ПАРЄ. Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для вирішення для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу зазначити, що газ «Північного потоку-1» не гірше того, що йде транзитом через Україну чи газ, який надходить із Росії через Туреччину», – сказала Меркель.

    Вона зазначила, що «Німеччина прийняла рішення про будівництво «Північного потоку-2». Йде політична боротьба, бо багато інших бачать це питання по-іншому».

    Нагадаємо, голова Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід «Північний потік-2» у разі загострення ситуації біля кордонів України.

    Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

    Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».

    Теги: ЄС Росія газ Німеччина Ангела Меркель війна ПАРЄ Північний потік-2
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