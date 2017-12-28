Мільярдер Гінзбург розказав, як заробив свій перший мільйон

«Тільки потім, працюючи в Україні, я в повній мірі оцінив позитив будівництва у Нью-Йорку та Маямі»

Свій перший мільйон україно-американський мільярдер Марк Гінзбург заробив завдяки будівництву в Маямі. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому». [READ_MORE] «Я завжди любив створювати. Будівництво – це чоловіча робота: ти – творець. У мене з шкільних років чудово розвинене просторове уявлення, хоч за



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Марк Гінзбург

«Тільки потім, працюючи в Україні, я в повній мірі оцінив позитив будівництва у Нью-Йорку та Маямі»

Свій перший мільйон україно-американський мільярдер Марк Гінзбург заробив завдяки будівництву в Маямі. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому».

«Я завжди любив створювати. Будівництво – це чоловіча робота: ти – творець. У мене з шкільних років чудово розвинене просторове уявлення, хоч за освітою я не будівельник, а інженер-електрик. Це допомогло мені з легкістю читати найскладніші креслення», — розповідає Гінзбург.

Мільярдер підкреслює, що тільки потім, працюючи в Україні, в повній мірі оцінив позитив будівництва у Нью-Йорку та Маямі. «І справа не в тому, що там я заробив перші мільйони, — пояснює Гінзбург, — а головне, що неймовірно важко збагнути моїм колегам-девелоперам в Україні: можна побудувати десяток хмарочосів класу «люкс» на океанській смузі північного Маямі-біч, як це відбувалося на моїх очах, і не знати ім’я мера, не здогадуючись, як прізвище тих, хто очолює «зеленбуд», головне управління економіки та фінансів або управління з охорони культурної спадщини. Я навіть не впевнений, чи там є такі підрозділи».

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра