Мінагрополітики відзвітувало про хід посівної

Сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78% від показників минулого року

Посіви знаходяться у переважно доброму стані, опади пішли майбутньому врожаю на користь

Посівна в Україні продовжуються, ярої пшениці посіяно 98,5 % від показників минулого року, 95% площ прогнозованих під ярий ріпак, вже засіяно. Про це йдеться у результатах моніторингу, проведеному науковцями ННЦ «Інститут землеробства НААН», повідомляє Мінагрополітики.

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78% від показників минулого року.

Вінницька, Волинська, Житомирська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області збільшили площі посіву ярої пшениці від 5% до 10%.

Цьогоріч аграріям Україні допомагає навіть природа. Погодні умови сприяють врожаю. Усі посіви у переважно доброму стані.

«Опади, які спостерігалися протягом останнього місяця суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих і ярих культур, що покращило ріст і розвиток рослин та загальний стан посівів», – повідомили в Мінагрополітики.

Проте зараз є загроза, що опади можуть вплинути на кількість бур'янів та хвороби на полях. Для запобігання цього у Мінагрополітики радять аграріям приділяти особливу увагу фітосанітарному стану.

За даними Мінагрополітики за всіма категоріями господарств посіяно:

пшениці ярої – 189,3 тис. га, у 2021 році на цю дату було посіяно 175,4 тис. га;

ячменю ярого – 928,4 тис. га, у 2021 – 1337,0 тис. га;

ріпаку ярого – 31,7 тис. га, у 2021 році – 33,2 тис. га;

вівса – 156,9 тис. га, у 2021 році – 177,9 тис. га;

гороху – 125,9 тис. га, у 2021 році – 231,1 тис. га;

гречки – 57,7 тис. га, у 2021 році – 51,3 тис. га;

проса – 41,3 тис. га, у 2021 році – 78,1 тис. га;

кукурудзи – 4405,0 тис. га, у 2021 році – 5140,1 тис. га;

буряків цукрових – 182,1 тис. га, у 2021 році – 224,7 тис. га;

соняшника – 4267,9 тис. га, у 2021 році – 6123,4 тис. га;

сої – 1151,7 тис. га. у 2021 році – 1219,2 тис. га.