Стало відомо, скільки зерна і техніки рашисти вкрали у аграріїв

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна

Окупанти вкрали в українських аграріїв 500 тисяч тонн зерна

Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі одного з українських телеканалів.

«Окупанти в Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією. Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків», – зазначив він.

За його словами, зафіксовано факти крадіжок і сільгосптехніки.

«Вона в наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце розташування) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму», – зауважив перший заступник міністра.

Він додав, що окупанти вкрали і декілька сотень кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

«Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому, швидше за все, вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей», – повідомив Висоцький.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.