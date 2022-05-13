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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки зерна і техніки рашисти вкрали у аграріїв

    Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна - Стало відомо, скільки зерна і техніки рашисти вкрали у аграріїв
    Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вкрали в українських аграріїв 500 тисяч тонн зерна

    Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі одного з українських телеканалів.

    «Окупанти в Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися. Ми стежимо за ситуацією. Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків», – зазначив він.

    За його словами, зафіксовано факти крадіжок і сільгосптехніки.

    «Вона в наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце розташування) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму», – зауважив перший заступник міністра.

    Він додав, що окупанти вкрали і декілька сотень кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

    «Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому, швидше за все, вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей», – повідомив Висоцький.

    Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

    За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки зерна і техніки рашисти вкрали у аграріїв