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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки і уряд не надають бізнесу жодної підтримки, щоб пережити коронакризу, - експерт

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    Мінекономіки і уряд не надають бізнесу жодної підтримки, щоб пережити коронакризу, - експерт

    «Немає жодних механізмів спонсорування бізнесу з метою збереження робочих місць, так, як це робиться в усіх країнах»

    Жодної підтримки від міністерства економічного розвитку та уряду в нинішніх кризових умовах бізнес не має. Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

    На відміну від інших країн, в Україні, за словами експерта, бізнес не отримує підтримки від держави, навпаки, відбувається посилення фіскалізації.

    «Те, що робиться Міністерством економіки і урядом в цілому, суттєво відрізняється від прикладів, які ми бачимо в інших країнах. Немає жодного послаблення фіскального тиску, навіть навпаки, йде посилення фіскалізації. Немає жодних механізмів спонсорування бізнесу з метою збереження робочих місць, так, як це робиться в усіх країнах. Немає послаблення податків, у першу чергу податку на доходи фізичних осіб, з метою полегшення бізнесу виходу з кризи», — сказав Пендзин.

    В якості прикладу він навів програму кредитування під 5-7-9%, що розробило міністерство економічного розвитку. ЇЇ, на думку експерта, не можна вважати програмою підтримки бізнесу, адже такий крок спрацював би у стабільно працюючій економіці, а не в непередбачуваних умовах карантину. Кредити доведеться повертати, наголосив він.

    «Всі ті допомоги, 5-7-9%, гарантування, — все це йде через комерційний банк. Тобто, бізнес заключає угоди з комерційними банком. І якщо завтра щось зміниться у державному бюджеті або не будуть виділені кошти на здешевлення відсоткових ставок, бізнес лишиться з банком один-на-один по повній програмі. Тому я би не вважав, що на сьогоднішній момент це є допомога. При нормально працюючій економіці, напевно, це би спрацювало. Для карантинних обмежень і пандемії це не працює», — вважає експерт.

    Раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку  Людмила Буймістер заявляла, що міністр економіки Ігор Петрашко не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

    Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що бездіяльність міністра економіки Ігоря Петрашка вбиває економіку країни, і він має подати у відставку.

    Теги: Олег Ляшко міністр Мінекономіки уряд коронавірус Ігор Петрашко
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