Мінінфраструктури планує замінити весь громадський транспорт на електричний

Крім цього, відомство спільно з бізнесом і громадськістю розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні

Кабмін планує повністю замінити весь міський громадський транспорт

Україна до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний, створивши для цього необхідну інфраструктуру. Це виконають у межах Національної транспортної стратегії. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Global e-Mobility Forum, організованому Міністерством клімату і довкілля Польщі.

За його словами, Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів.

«У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями й готуємося до реалізації другої фази спільного проєкту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ», який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт», – зазначив Криклій.

Крім цього, відомство спільно з бізнесом і громадськістю розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Електротранспорт – екологічно-чистий, тому знаменує шлях до зменшення шкідливих викидів та збереження навколишнього середовища. Це, безперечно, відповідає політиці України, яка ратифікувала Паризьку кліматичну угоду та зобов’язалася скорочувати викиди CO2.

Важливою перевагою розвитку екологічного виду транспорту для країни є його вплив на економіку. Збільшується кількість електрокарів – зростає й необхідність у розвиненій інфраструктурі та відповідних сервісних послугах. У результаті цього з’являються нові робочі місця, пожвавлюється бізнес та збільшуються надходження до бюджету.

Нагадаємо, що Криклій пояснив, як працюватиме транспорт під час загального карантину.