Польща другу добу поспіль фіксує рекордну кількість смертей від коронавірусу

З початку епідемії у Польщі коронавірус підтвердили у 796 798 осіб, з них 12 088 померли, майже 362 тисячі вже одужали

За минулу добу в країні від коронавірусу померло 637 людей

У Польщі кількість померлих від коронавірусу за добу вже вдруге перевищила 600 осіб. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на нові дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за останні 24 години зафіксовано 637 летальних випадків через коронавірус, з них 124 людини не мали серйозних хронічних хвороб.

«Напередодні МОЗ повідомляв про 603 померлих від хвороби. Вперше понад 500 померлих зареєстрували у суботу 14 листопада», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що кількість підтверджених випадків коронавірусу за добу зросла до 23 975. З них найбільше ─ понад 4 тисячі заражень припадають на Сілезьке воєводство, на другому місці ─ Мазовецьке з близько 3000 випадків.

Рекордним для Польщі залишається показник 7 листопада, коли добовий приріст хворих майже досягнув 28 тисяч.

З початку епідемії у Польщі коронавірус підтвердили у 796 798 осіб. З них 12 088 померли, майже 362 тисячі вже одужали.

Нагадаємо, населення країни становить близько 38 млн осіб.

7 листопада Польща суттєво посилила карантин, але поки уряд не планує повністю закривати економіку.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 листопада в Україні вперше зафіксовано понад 13 тисяч нових хворих на Covid-19 за добу. Померло внаслідок хвороби 257 пацієнтів за минулу добу, одужало – 7 400 осіб. За весь час пандемії в Україні загалом: захворіло – 583 510 осіб, одужало – 266 479 осіб, летальних випадків – 10 369, проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.