Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій

У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банку

Міністерство фінансів України завершило процес підготовки змін до постанови Кабінету міністрів, що передбачає повну монетизацію пільг та субсидій по оплаті за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття. Про це повідомила прес-служба Мінфіну. У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг



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У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банку

Міністерство фінансів України завершило процес підготовки змін до постанови Кабінету міністрів, що передбачає повну монетизацію пільг та субсидій по оплаті за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

У разі ухвалення постанови, кошти на оплату житлокомпослуг будуть перераховуватися на особистий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або через відділення поштового зв'язку «Укрпошти» з 1 квітня 2018 року.

До слова, уряд збирається монетизувати пільги на проїзд.

Нагадаємо, 21 січня в Україні запустили перший етап монетизації субсидій.