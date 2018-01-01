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    Економіка та фінанси

    В Україні запустили перший етап монетизації субсидій

    Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями
    Набув чинності наказ Міністерства фінансів про монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників енергоносіїв і житлово-комунальних послуг. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів. У прес-службі зазначили, що ця постанова була розроблена Мінфіном, обговорена з усіма зацікавленими сторонами і підтримана українськими та
    • Вчора, 22:02
    • Розсилка

    Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіями

    Набув чинності наказ Міністерства фінансів про монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників енергоносіїв і житлово-комунальних послуг.

    Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

    У прес-службі зазначили, що ця постанова була розроблена Мінфіном, обговорена з усіма зацікавленими сторонами і підтримана українськими та міжнародними експертами.

    «Це перший етап реформування системи розрахунків за субсидіями - монетизація субсидій на рівні підприємств, що надають послуги. Далі здійснюватиметься підготовка системи до впровадження монетизації субсидій на рівні домогосподарств», - йдеться в повідомленні.

    Відповідний наказ Мінфіну затверджує форми реєстрів обсягів спожитих пільговою категорією населення пільг і субсидій на оплату енергоносіїв та наданих житлово-комунальних послуг.

    Це означає, що всі підприємства житлово-комунального господарства для отримання субвенції з держбюджету на надання пільг і житлових субсидій населенню вже мають можливість заповнювати ці реєстри.

    Після опалювального сезону 2017-2018 роках планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств-надавачів послуг.

    До слова, переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки.

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