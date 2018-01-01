В Україні запустили перший етап монетизації субсидій
- Вчора, 22:02
-
Розсилка
Мінфін розробив комплексний підхід до реформування системи розрахунків за субсидіямиНабув чинності наказ Міністерства фінансів про монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників енергоносіїв і житлово-комунальних послуг.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
У прес-службі зазначили, що ця постанова була розроблена Мінфіном, обговорена з усіма зацікавленими сторонами і підтримана українськими та міжнародними експертами.
«Це перший етап реформування системи розрахунків за субсидіями - монетизація субсидій на рівні підприємств, що надають послуги. Далі здійснюватиметься підготовка системи до впровадження монетизації субсидій на рівні домогосподарств», - йдеться в повідомленні.
Відповідний наказ Мінфіну затверджує форми реєстрів обсягів спожитих пільговою категорією населення пільг і субсидій на оплату енергоносіїв та наданих житлово-комунальних послуг.
Це означає, що всі підприємства житлово-комунального господарства для отримання субвенції з держбюджету на надання пільг і житлових субсидій населенню вже мають можливість заповнювати ці реєстри.
Після опалювального сезону 2017-2018 роках планується перевести частину платежів на звичайні поточні рахунки підприємств-надавачів послуг.
До слова, переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки.