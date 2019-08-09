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    Економіка та фінанси

    Міністра оборони Болгарії оштрафували на тисячу євро

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    Глава міноборони Болгарії&nbsp;Красимір Каракачанов - Міністра оборони Болгарії оштрафували на тисячу євро
    Глава міноборони Болгарії Красимір Каракачанов

    Красимір Каракачанов використовував національний прапор під час передвиборної агітації

    Міністра оборони Болгарії, лідера Болгарського національного руху Красиміра Каракачанова оштрафовано Центральною виборчою комісією на одну тисячу євро за використання національного прапора під час передвиборної агітації.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Згідно з болгарським Кодексом про вибори, штраф за використання національних символів країни під час передвиборної агітації може становити від однієї до 2,5 тисячі євро. Красиміра Каракачанова оштрафовано лише на одну тисячу євро, оскільки раніше він не порушував це положення Кодексу про вибори», - йдеться в рішенні ЦВК.

    Сам Каракачанов заявив, що має намір оскаржити рішення Центрвиборчкому в Софійському окружному суді.

    До слова, голова Антикорупційного комітету Болгарії Пламен Георгієв пішов у відставку на фоні скандалу із купівлею елітної нерухомості за пільговими цінами.

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