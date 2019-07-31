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    Головний антикорупціонер Болгарії звільнився через скандал із нерухомістю

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    Голова Антикорупційного комітету Болгарії Пламен Георгієв потрапив у скандал - Головний антикорупціонер Болгарії звільнився через скандал із нерухомістю
    Голова Антикорупційного комітету Болгарії Пламен Георгієв потрапив у скандал

    Болгарією прокотилася низка звільнень високопосадовців через звинувачення в корупції

    Голова Антикорупційного комітету Болгарії Пламен Георгієв пішов у відставку на фоні скандалу із купівлею елітної нерухомості за пільговими цінами.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    В квітні Генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив про те, що Георгієв проходить по розслідуванню по звинуваченням щодо приховування обставин купівлі елітної квартири в Софії. Антикорупційні активісти звинувачують Пламена Георгієва також в тому, що він не задекларував в власності 186 квадратних метрів території, які прилягають будівлі, в якій він проживає.

    Сам глава Антикорупційного комітету заперечує будь-які звинувачення щодо корупційної складової в придбанні квартири і говорить про кампанію переслідування, яку проти нього почали ЗМІ Болгарії.

    До цього в березні в відставку був змушений піти заступник глави правлячої партії ГЕРБ Цвєтан Цвєтанов через подібні звинувачення. Також після низки корупційних скандалів пішов в відставку міністр юстиції Болгарії і два його заступники.

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