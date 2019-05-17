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    Економіка та фінанси

    Минулого року Трамп заробив $479 млн

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    Президент США Дональд Трамп - Минулого року Трамп заробив $479 млн
    Президент США Дональд Трамп

    Отримуючи зарплату президента США в розмірі 400 тисяч доларів за рік, Трамп заробив 479 мільйонів доларів

    Президент США Дональд Трамп заробив у 2018 році 479 мільйонів доларів. Відповідну інформацію оприлюднила в четвер, 16 травня, незалежна державна структура - Управління урядової етики.

    За даними щорічної фінансової виписки Трампа, отримуючи зарплату президента США в розмірі 400 тисяч доларів за рік, він заробив 479 мільйонів доларів. 

    Також у щорічному звіті значиться іпотечний кредит, отриманий у банку на суму від п'яти до 25 мільйонів доларів. Всього за Трампом числяться 14 кредитів, три з яких - на суму в понад 50 мільйонів доларів.

     Під час передвиборної кампанії 2016 року американський лідер повідомив про намір опублікувати податкові декларації, які містять набагато більше інформації, ніж виписки, однак так і не зробив цього.

    До слова, в Україні середня зарплата у доларах досягла рівня 2013 року.

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