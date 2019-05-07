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    Економіка та фінанси

    В Україні середня зарплата у доларах досягла рівня 2013 року

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    В Україні середня зарплата у доларах досягла рівня 2013 року

    У березні середня зарплата становила 385 доларів

    Середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.

    Про це повідомляється на сторінці Ukraine Now в Facebook.

    Так, середня заробітна плата в Україні в березні 2013 року становила 3212 грн при курсі 8,16 гривні за долар або 394 долари.

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    У березні 2019 року номінальна середня зарплата становила 10237 грн при курсі 26,6 грн за долар або 385 доларів.

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    Також наголошується, що середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в березні 2019 року перевищила показник 2018 року на 21%.

    Слід нагадати, що дані опитування НБУ свідчать, що абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

    Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

    У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у 2018 році - на 12,5%.

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