Мобільний оператор Lifecell підвищує тарифи на 40%



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Кілька найменш популярних планів закриють

Тарифні плани буде змінено з 12 грудня

Оператор мобільного зв’язку lifecell підніме тарифи на послуги в середньому на 40%.

Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на представників компанії.

Зокрема, тарифний пакет «Абсолютная свобода S» здорожчає з 85 грн до 115 грн. «Дзвінки всім» – з 50 до 80 грн. Змін зазнають практично всі тарифні плани. Кілька найменш популярних планів закриють.

На сайті оператора повідомляється, що тарифні плани буде змінено з 12 грудня. Клієнтам вже почали надходити попередження про подорожчання.

На офіційній сторінці lifecell у Facebook деякі користувачі скаржаться, що вартість їхніх пакетів зросла вдвічі.

«Тенденція в зміні тарифів (в зміні послуг, в закритті тарифних планів) зараз спостерігається в багатьох телекомунікаційних компаніях, не тільки в lifecell. Для цього дійсно є вагомі економічні причини», – запевняє прес-служба компанії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України розпочав дослідження питання підняття плати за послуги мобільного зв’язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати - чотири тижні.