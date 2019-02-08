Монополії більше не існує, на ринку електроенергії запрацювали сотні постачальників, - Домбровський



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Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку електроенергії запланований на липень 2019-го

В Україні за місяць з'явилося 302 постачальники електроенергії

В Україні за місяць функціонування роздрібного ринку електроенергії з'явилося 302 постачальники електроенергії. Про це під час круглого столу на тему «Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання» сказав перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, повідомляє «Укрінформ».

«Ми боялися входити у роздрібний ринок. Але, попри виклики, у нас за місяць станом на вчора з'явилися 302 ліцензіати - постачальники електричної енергії серед яких ми можемо обирати. Чим більше конкуренції, тим більше від цього виграє споживач», - сказав Домбровський.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на липень 2019-го. Перехід передбачений законом «Про ринок електроенергії», що прийнятий в 2017 році.

Він передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок «двосторонніх договорів», ринок «на добу вперед», балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Як повідомлялося, 28 грудня 2018 року Антимонопольний комітет України закрив справу стосовно енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. АМКУ визнав, що ДТЕК не зловживав монопольним становищем, а його ринкова частка в генерації електроенергії не перевищує 25%.