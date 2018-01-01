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    Економіка та фінанси

    МВФ: Україні час починати продавати державні підприємства

    Україні потрібні великі інвестиції
    Керівник місії МВФ в Україні Рон Ван Роден заявив про необхідність початку приватизації держпідприємств для залучення інвестицій в українську економіку і боротьби з корупцією. Пор це він заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Києві, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна». «Саме зараз час
    • Сьогодні, 18:43
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    Україні потрібні великі інвестиції

    Керівник місії МВФ в Україні Рон Ван Роден заявив про необхідність початку приватизації держпідприємств для залучення інвестицій в українську економіку і боротьби з корупцією. Пор це він заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Києві, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

    «Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що поліпшить ситуацію в економіці і поліпшить ситуацію з корупцією. Створення Антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створеним НАБУ, САП і НАПКА», - розповів він.

    Роден також зазначив, що Україна потребує великих інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних.
    Голова Верховної Ради висловив сподівання, що процес приватизації в Україні почнеться вже цієї весни. «Сповнений оптимізму, що вийдемо на позитивне рішення», - зазначив Парубій.

    Раніше Заступник голови Фонду державного майна України Юрій Нікітін заявляв про плани ФДМ щодо приватизації енергетичних активів в другій половині 2018. На його думку, продаж пакетів акцій обленерго доцільний лише після введення RAB-регулювання.

    «З точки зору приватизації важливо, щоб цей механізм запрацював. Щоб інвестор розумів, як він може свої інвестиції повертати - ті, які він буде вкладати в компанію. В ідеалі, щоб воно (RAB-регулювання - Ред.) запрацювало до того, як об'єкти будуть приватизовані», - повідомив заступник голови ФДМ.

    На його думку, введення RAB дозволить залучити додаткові інвестиції і надходження до держбюджету.
    «У нашому розумінні, з точки зору вартості цих активів - їх вартість повинна зрости, причому досить серйозно, якщо буде введено RAB-регулювання в цих компаніях», - зазначив Нікітін.

    Нагадаємо, згідно із затвердженим планом приватизації в 2018 році ФДМ планує виставити на продаж «Хмельницькобленерго» (70%), «Миколаївобленерго» (70%), «Харківобленерго» (65%), «Запоріжжяобленерго» (60%), «Тернопільобленерго» ( 50,9%), «Черкасиобленерго» (46%), «Сумиобленерго» (25%), «Донбасенерго» (25%), «Одесаобленерго» (25%).

    МВФ інвестиції приватизація НАБУ САП Україна
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