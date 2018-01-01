МВФ: Україні час починати продавати державні підприємства

Україні потрібні великі інвестиції

Керівник місії МВФ в Україні Рон Ван Роден заявив про необхідність початку приватизації держпідприємств для залучення інвестицій в українську економіку і боротьби з корупцією. Пор це він заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Києві, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна». «Саме зараз час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україні потрібні великі інвестиції

Керівник місії МВФ в Україні Рон Ван Роден заявив про необхідність початку приватизації держпідприємств для залучення інвестицій в українську економіку і боротьби з корупцією. Пор це він заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Києві, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

«Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що поліпшить ситуацію в економіці і поліпшить ситуацію з корупцією. Створення Антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створеним НАБУ, САП і НАПКА», - розповів він.

Роден також зазначив, що Україна потребує великих інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних.

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що процес приватизації в Україні почнеться вже цієї весни. «Сповнений оптимізму, що вийдемо на позитивне рішення», - зазначив Парубій.

Раніше Заступник голови Фонду державного майна України Юрій Нікітін заявляв про плани ФДМ щодо приватизації енергетичних активів в другій половині 2018. На його думку, продаж пакетів акцій обленерго доцільний лише після введення RAB-регулювання.

«З точки зору приватизації важливо, щоб цей механізм запрацював. Щоб інвестор розумів, як він може свої інвестиції повертати - ті, які він буде вкладати в компанію. В ідеалі, щоб воно (RAB-регулювання - Ред.) запрацювало до того, як об'єкти будуть приватизовані», - повідомив заступник голови ФДМ.

На його думку, введення RAB дозволить залучити додаткові інвестиції і надходження до держбюджету.

«У нашому розумінні, з точки зору вартості цих активів - їх вартість повинна зрости, причому досить серйозно, якщо буде введено RAB-регулювання в цих компаніях», - зазначив Нікітін.

Нагадаємо, згідно із затвердженим планом приватизації в 2018 році ФДМ планує виставити на продаж «Хмельницькобленерго» (70%), «Миколаївобленерго» (70%), «Харківобленерго» (65%), «Запоріжжяобленерго» (60%), «Тернопільобленерго» ( 50,9%), «Черкасиобленерго» (46%), «Сумиобленерго» (25%), «Донбасенерго» (25%), «Одесаобленерго» (25%).