МВФ вважає долар переоціненим на 12%



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Rурси євро, японської єни і китайського юаня перебувають на прийнятному рівні

Міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Про це йдеться у доповіді МВФ.

«З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12%, водночас курси євро, японської єни і китайського юаня перебувають на прийнятному рівні», - зазначається у повідомленні.

Безпосередньо для Німеччини курс євро, враховуючи високе позитивне сальдо поточних операцій ФРН, занижений на 8-18 відсотків, вважають експерти МВФ.

З метою зниження гігантського профіциту в сфері зовнішньої торгівлі МВФ радить Німеччині активніше інвестувати у внутрішню інфраструктуру.

У 2019 Німеччина, за прогнозами мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, знову отримає рекордний в світі профіцит по поточних операціях.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драгі.

На думку американського президента, заходи, вжиті ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевший євро, тим конкурентоздатнішими є в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

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Джерело: Deutsche Welle