Долар залишиться стабільним, а євро здешевшає: курси валют на 18 липня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,86 грн/долар

Долар і євро здорожчають. Нацбанк визначився з курсами валют на середу Національний банк України визначився з офіційними курсами валют, які діятимуть у четвер, 18 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Долар США залишиться на рівні 25,86 грн.

Євро здешевшає на 2 копійки і становитиме 29,00 грн.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 липня встановлені на такому рівні:

25.862087грн за долар;

29.004331 грн за євро;

0.41087 грн за російський рубль;

32.105746 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 липня курс усіх вказаних валют (окрім фунта стерлінгів та долара курс якого впав) зріс.

Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.