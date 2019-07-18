  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Долар залишиться стабільним, а євро здешевшає: курси валют на 18 липня

    • Розсилка
    Долар залишиться стабільним, а євро здешевшає: курси валют на 18 липня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,86 грн/долар

    Долар і євро здорожчають. Нацбанк визначився з курсами валют на середу Національний банк України визначився з офіційними курсами валют, які діятимуть у четвер, 18 липня. 

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    Долар США залишиться на рівні 25,86 грн.

    Євро здешевшає на 2 копійки і становитиме 29,00 грн. 

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 липня встановлені на такому рівні:

    • 25.862087грн за долар;
    • 29.004331 грн за євро;
    • 0.41087 грн за російський рубль;
    • 32.105746 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 17 липня курс усіх вказаних валют (окрім фунта стерлінгів та долара курс якого впав) зріс.

    Нагадаємо, на 14 липня, офіційний курс гривні було встановлено на рівні 25,80 грн/дол.

    Національний банк Фунт Стерлінгів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ