МВФ вже хоче, щоб тарифи на газ підвищили для заможних українців

Водночас Ліптон наголосив на необхідності захисту малозабезпечених шляхом системи житлових субсидій

Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для багатих українців, водночас підтримує захист малозабезпечених за допомогою субсидій. [READ_MORE] Про це в інтерв'ю заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон, передає РБК-Україна. «Забезпечені громадяни повинні платити фактичну вартість палива. Адже, окрім



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон

Водночас Ліптон наголосив на необхідності захисту малозабезпечених шляхом системи житлових субсидій

Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для багатих українців, водночас підтримує захист малозабезпечених за допомогою субсидій.

Про це в інтерв'ю заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон, передає РБК-Україна.

«Забезпечені громадяни повинні платити фактичну вартість палива. Адже, окрім газу, люди звикли платити за будь-який інший товар рівно стільки, скільки він коштує. Наприклад, коли ви імпортуєте автомобіль, покупці знають, що вони мають заплатити повну вартість цього авто. Ви не продаєте машину за однією ціною для бізнесу, а за іншою — для населення», - говорить Ліптон.

Він також додав, що в газі немає нічого особливого, що дозволило би сплачувати за його споживання в інший спосіб. Зауважив, що природньо очікувати від людей сплати за спожиті ними ресурси, якщо у них для цього є кошти. Водночас Ліптон наголосив на необхідності захисту малозабезпечених шляхом системи житлових субсидій.

«Нинішня система субсидування захищає понад 30% малозабезпечених громадян, тож підвищення цін на газ на них не вплине жодним чином. І щоразу, коли Україна коригує ціни на газ для побутових споживачів, коригується й фінансування програми державної підтримки цих осіб», - додав перший заступник голови МВФ.